Monedero Patria comienza a pagar un bono especial: vea el monto y quiénes lo reciben

Este 31 de octubre, el Ejecutivo Nacional comenzó la asignación de un bono especial a través del Sistema Patria.

A través de sus canales aliados, como la cuenta @CanalPatriadig, se ofrecieron los detalles y el monto del estipendio social.

Monedero Patria comienza a pagar un bono especial

De acuerdo con el reporte, se trata del Bono Especial Cultores Populares.

Los beneficiarios reciben la notificación de la asignación de los estipendios, a través de un mensaje de texto o por el número corto 3532 y la aplicación veMonedero.

"AHORA || Inicia la entrega del Bono Cultores Populares (octubre 2025) enviado por el presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria. MONTO: 8.950,00 BS", se lee textualmente en la publicación de su canal en Telegram.

Durante el mes de septiembre, este pago se entregó por un monto de 7.400,00 bolívares.

La asignación del estipendio se realizará de manera directa y gradual.

¿Cómo acceder al bono todos los meses?

Para que los interesados puedan acceder a este bono, es esencial que cumplan con estos requisitos:

Copia de cédula de identidad.

Copia del RIF.

Carta de solicitud de ingreso.

Aval del Gabinete Estadal de Cultura.

Resumen curricular.

Muestra en foto, video o audio del saber que posee, junto con material impreso o reseña de prensa que garantice su trayectoria.

Certificación bancaria.

Al reunir la documentación, debe enviar la solicitud a través del correo electrónico [email protected].

