Patria activa los últimos bonos de octubre 2025: cuáles se cobran en las próximas horas

El Monedero del Sistema Patria mantiene activos los pagos que corresponden al cierre de octubre de 2025 y alerta a los usuarios sobre los bonos que restan por asignar.

Con la llegada del fin de mes, los beneficiarios esperan el depósito de al menos dos estipendios cruciales, dirigidos a los registrados en los programas sociales.

Patria activa los últimos bonos de octubre 2025

Desde el Diario 2001 te contamos cuáles son los subsidios pendientes, los montos previstos y los bonos que están activos este 31 de octubre.

Todavía está pendiente la entrega de al menos dos bonos a varios sectores de la población.

Entre los pagos figuran los siguientes:

Bono Misión "Robert Serra" : En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. El monto a recibir por parte de los beneficiarios ronda los 990,00 bolívares.

: En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. El monto a recibir por parte de los beneficiarios ronda los 990,00 bolívares. Bono Cultores Populares: En septiembre de 2025 se aprobó por 7.400 bolívares.

Nota: Los montos podrían variar según lo establecido por el Ejecutivo Nacional. El cálculo presentado es un aproximado según el histórico de pagos.

¿Cuáles bonos están activos este 31 de octubre?

De igual modo, en las últimas horas, la plataforma del Sistema Patria activó dos megabonos dirigidos a los trabajadores de la administración pública.

Según el cronograma y los canales aliados, se pagan el Bono de Corresponsabilidad y Formación y el de Cuadrantes de Paz.

El primero se asigna por la suma de 28.500,00 bolívares y el segundo por 16.500,00 bolívares.

La entrega de estos bonos se realizará de manera directa y gradual.

