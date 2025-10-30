Patria activa pago: entérate quiénes cobran el nuevo bono que supera los Bs. 16.000

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria activó la entrega de un nuevo bono especial que supera los Bs. 16.000.

Este monto establece una de las asignaciones más altas entregadas por la plataforma este 30 de octubre de 2025.

Desde el Diario 2001 te explicamos el nombre exacto del estipendio y los pasos clave a seguir para asegurar la correcta recepción del subsidio en sus monederos.

Entérate de quiénes cobran el nuevo bono que supera los Bs. 16.000

En sus redes sociales, el Canal Patria Digital reveló que este bono lleva por nombre Bono Cuadrantes de Paz.

"Inicia la entrega del Bono Cuadrantes de Paz (octubre 2025) a través de la Plataforma Patria", escribió en su canal oficial de Telegram.

El monto exacto que se entrega en la plataforma digital es de 16.500 bolívares.

Este pago está dirigido a los funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil en Venezuela y el monto varía mensualmente.

El Sistema Patria entregó el pago pasado por un monto de 12.750 bolívares o $71,78, al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La entrega del bono se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Quienes deseen activar el bono, deben seguir los siguientes pasos luego de recibir la notificación de asignación gubernamental.

Deben iniciar sesión en la plataforma Patria.

Luego, ubicar la opción ‘Monedero’ y luego seleccionar ‘Retiro de fondos'.

Escoger el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos.

El botón de ‘continuar’ y luego ‘aceptar’.

Verificar el traspaso de fondos en la cuenta registrada del Sistema Patria.

