Este bono de la Patria supera los Bs 13.000: sepa quiénes lo cobran

El Sistema Patria activará el pago de un bono que supera los Bs 13.000, para cierto grupo de venezolanos.

Este estipendio, que está entre una de las asignaciones más altas de la plataforma, dirige su beneficio a un sector específico de la población.

A continuación, el Diario 2001 detalla quiénes cobrarán la mega ayuda y cómo asegurar la recepción del depósito en su monedero Patria.

Este bono de la Patria supera los Bs 13.000

El pago de este estipendio es parte de las asignaciones que corresponden al mes de octubre como complemento del ingreso mínimo integral.

Según el cronograma de la Plataforma del Sistema Patria y sus canales aliados, asignará el Bono Cuadrantes de Paz.

Este pago está dirigido a los funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil en Venezuela y el monto varía mensualmente.

El Sistema Patria entregó el pago pasado por un monto de 12.750 bolívares o $71,78, al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra tuvo un incremento del 21,25% en bolívares en relación al mes pasado, cuyo desembolso fue de 10.500, según reportó Banca y Negocios.

La entrega de los bonos se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Nota: El monto expresado no es oficial, sino un estimado. Es el Ejecutivo quien estipula la cantidad.

Para activar el bono, los beneficiarios deben seguir los siguientes pasos:

Ubicar la opción ‘Monedero’ y luego seleccionar ‘Retiro de fondos'.

Iniciar sesión en la plataforma Patria.

Seleccionar el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos.

El botón de ‘continuar’ y luego ‘aceptar’.

Verificar el traspaso de fondos en la cuenta registrada del Sistema Patria.

