Sistema Patria: inicia pago especial por Bs 28.000 este 30 de octubre

Como parte de la ayuda económica que otorga el Gobierno Nacional a los funcionarios públicos de nómina especial o personal de confianza, este jueves 30 de octubre, el Sistema Patria inició la asignación del Bono de Corresponsabilidad y Formación.
Los montos varían según el organismo donde el trabajador presta servicios, sin embargo, en esta oportunidad el valor de esta bonificación es desde los Bs 28.500. Así lo detalló el Canal Patria Digital en Telegram.
Bonos que se entregaran en el mes de noviembre
- Corresponsabilidad y Formación
- Contra la Guerra Económica para trabajadores públicos, jubilados y pensionados
- Bono Único Familiar Primer
- Bono Especial Chamba Juvenil
- Somos Venezuela
- Robert Serra
- Cultores Populares
- 100 % Amor Mayor
- Bono Especial Cuadrantes de Paz
- El Buen Pastor.
