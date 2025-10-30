Sistema Patria: inicia pago especial por Bs 28.000 este 30 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Como parte de la ayuda económica que otorga el Gobierno Nacional a los funcionarios públicos de nómina especial o personal de confianza, este jueves 30 de octubre, el Sistema Patria inició la asignación del Bono de Corresponsabilidad y Formación.

Los montos varían según el organismo donde el trabajador presta servicios, sin embargo, en esta oportunidad el valor de esta bonificación es desde los Bs 28.500. Así lo detalló el Canal Patria Digital en Telegram.

Bonos que se entregaran en el mes de noviembre

Corresponsabilidad y Formación

Contra la Guerra Económica para trabajadores públicos, jubilados y pensionados

Bono Único Familiar Primer

Bono Especial Chamba Juvenil

Somos Venezuela

Robert Serra

Cultores Populares

100 % Amor Mayor

Bono Especial Cuadrantes de Paz

El Buen Pastor.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube