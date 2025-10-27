Del 27 al 31 de octubre: este banco venezolano habilita oficinas para renovar tarjetas y abrir cuentas a menores

Suscríbete a nuestros canales

Un reconocido banco venezolano activó una jornada nacional para facilitar el cambio de tarjetas de débito y la apertura de cuentas para menores de edad. La atención será del 27 al 31 de octubre.

Aunque la iniciativa aplica en todo el país, cada jornada se realizará en agencias específicas. El banco invita a consultar su red de oficinas para más detalles.

Banco Mercantil extiende jornada para renovar tarjetas de débito

Durante cinco días consecutivos, los clientes podrán cambiar su tarjeta actual por la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil en cuestión de minutos.

El horario de atención será de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., sin necesidad de cita previa. El proceso es presencial y directo en las oficinas habilitadas.

¿En qué agencias se realiza el cambio de tarjeta?

En el estado Miranda, las oficinas disponibles son: Charallave, Los Teques 2, La Cascada, Chacao con Fresa y Altamira.

En la región Oriente, la jornada se llevará a cabo en Las Garzas, San Simón, Maturín y Puerto Ordaz.

En Occidente, los puntos habilitados son Barrio Obrero y La Concordia. En Centro Occidente, Bejuma y Maracay 2.

Mercantil: cuentas para menores

Simultáneamente, el Banco Mercantil habilitó una jornada especial para abrir cuentas a menores de edad en agencias seleccionadas.

En Caracas, los puntos son: Multiplaza Paraíso, Principal del Centro, Sambil, La Candelaria y el C.C. Milenio.

En La Guaira, estarán disponibles las oficinas de Maiquetía y Catia La Mar. En Nueva Esparta, la sede de Terranova en el C.C. La Isla. En Sucre, la oficina de Cumaná.

Requsitos para abrir una cuenta para menores en Mercantil

Para el menor: original y copia de la cédula o pasaporte, y partida de nacimiento. Para el representante: cédula, constancia de trabajo y RIF vigente.

En caso de representante legal, se requiere autorización judicial. Si el representante aún no es cliente Mercantil, puede abrir la cuenta solo con su cédula.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube