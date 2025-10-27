Las mujeres pueden aprender defensa personal en Caracas: conozca los programas y precios de las clases

Suscríbete a nuestros canales

Adquirir conocimientos en defensa personal no solo sirve para protegerse a sí mismo y a otros en casos que representen una amenaza, sino que también permite aumentar la confianza y la seguridad.

A esto se suma que estas prácticas permiten mejorar la condición física, la fuerza y la flexibilidad de las personas, así como beneficios para la salud mental y emocional como mayor autoestima, resiliencia mental, autodisciplina y capacidad de reacción rápida.

En Caracas existen varias instituciones que ofrecen clases de defensa personal, especialmente dirigidos a mujeres.

¿Dónde recibir clases de defensa personal en Caracas?

Una de las opciones es Defensa personal Sanjal Uiam Goshin, donde ofrecen clases básicas los días sábados entre las 9:00 am y las 10:30 am en el parque Generalísimo Francisco de Miranda. La mensualidad es de $ 15.

Las clases contemplan enseñanzas en teoría y práctica. Además, ofrecen cursos personalizados de defensa personal, el precio depende de la cantidad de personas que lo tomen y del nivel que quieran tomar. Para mayor información, las interesadas pueden comunicarse al +58 412 8221612.

Otra alternativa es Hakuho Integral Self Defense, donde actualmente ofrecen un módulo de defensa personal para iniciarse en la autodefensa. El mismo consiste en la defensa desarmada ante ataque desarmado, donde aprenderán a hacer un análisis básico del entorno, establecer estrategias de escape, aprender golpes básicos, esquives y salidas de agarre básicas, luxaciones e inmovilizaciones básicas.

Las clases se imparten los días sábados entre las 10:00 am y las 12:00 m en el parque Los Caobos de Caracas. La inscripción tiene un costo de $ 10 y la mensualidad $ 25.

Cabe destacar que la academia exige varios requisitos de admisión, entres ellos destacan una edad mínima de 14 años (los menores de edad deben contar con una autorización escrita de sus padres o representantes legales), tampoco aceptan a personas que realicen otras actividades que puedan interferir con la asistencia a las clases.

Asimismo, se niegan a aceptar a personas con conductas agresivas, problemas de control de ira, adiciones a drogas o alcohol, con antecedentes penales o con trastornos mentales.

