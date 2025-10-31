¡Ingresó el pago! Anuncian recursos para anticipos del personal activo y jubilado del sector universitario: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 31 de octubre, se informó sobre un nuevo pago para el sector universitario venezolano.

El beneficio alcanza al personal activo y jubilado de la casa de estudios LUZ desde 2012, quienes aún esperan el pago de prestaciones sociales.

Anuncian recursos para anticipos del personal activo y jubilado del sector universitario

La Dirección de Recursos Humanos confirmó que los fondos son para el anticipo de antigüedad (22 días) que ingresaron hoy a las arcas de la institución y honran así una deuda histórica.

A través de un comunicado, detallaron que trabajan con Administración y Diticluz para materializar la transferencia de recursos, asegurando que el dinero llegue pronto a los beneficiarios.

"La Dirección de Recursos Humanos informa que el día de hoy ingresaron a las arcas de esta institución los recursos para honrar el pago del anticipo de antigüedades (22 días) calculados en base al salario normal, tal y como fue solicitado por la oficina de planificación del sector universitario (OPSU), para el personal activo y jubilado del año 2012 en adelante que no han percibido el pago de sus prestaciones sociales. Así mismo, hacemos de su conocimiento que el equipo encargado de este proceso, el cual involucra tres dependencias de esta superior casa de estudios, a saber: dirección de recursos humanos, dirección de administración y de información y tecnología LUZ (Diticluz), se encuentra realizando los trámites necesarios para materializar el pago a todos los trabajadores", se lee textualmente en la comunicación.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube