Arranca el pago de otro bono a través del Sistema Patria este 31 de octubre: monto y quiénes lo cobran

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Por Yasmely Saltos
Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 05:25 pm
La tarde de este 31 de octubre, el Sistema Patria empezó la entrega del Bono Cultures Populares, por un monto de .8.950,00 bolivares. 

Este Bono, es entregado mensualmente a quienes están registrados en el Ministerio para la Cultura.  

Los interesados en obtener este depósito, deben cumplir con unos requisitos: 

  • Copia de Cédula de Identidad. 
  • Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF). 
  • Carta de solicitud de ingreso.
  • Aval de Gabinete Estadal de Cultura. 
  • Síntesis Curricular. 
  • Material audiovisual o impreso que corrobore la trayectoria artística del solicitante. 
  • Certificación Bancaria. 

Luego de reunir la documentación necesaria, debe ser enviada al siguiente correo electrónico: [email protected].    

Recomendaciones para recibir el Bono Cultores Populares

Algunos usuarios reportan que no reciben de manera satisfactoria los bonos de la Patria. En este sentido, el Blog Patria recomienda a los usuarios: 

  • Actualizar su cuenta en la plataforma digital. 
  • Modifica la contraseña de seguridad. Recuerda que debe contener caracteres especiales, números, mayúsculas y minúsculas. 
  • Verificar que el número afiliado a la plataforma sea el mismo que en la entidad bancaria. 
  • Responde de manera frecuente las encuestas relacionadas con servicios, mercado o CLAP.
  • Completa el nivel máximo de seguridad que incluye: correo electrónico, número telefónico e integrantes del núcleo familiar. 
  • No suministres información personal a terceros. 
  • Mantener resguardados tus datos de acceso, a fin de proteger tu cuenta en la plataforma digital.  
  • En caso de presentar dificultades con el cobro de los bonos, debes contactar directamente al soporte técnico del Sistema Patria: [email protected]

De esta forma, podrás recibir de manera constante los bonos otorgados por el Gobierno Nacional a través del Sistema Patria. 

 

