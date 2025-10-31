Arranca el pago de otro bono a través del Sistema Patria este 31 de octubre: monto y quiénes lo cobran

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este 31 de octubre, el Sistema Patria empezó la entrega del Bono Cultures Populares, por un monto de .8.950,00 bolivares.

Este Bono, es entregado mensualmente a quienes están registrados en el Ministerio para la Cultura.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Los interesados en obtener este depósito, deben cumplir con unos requisitos:

Copia de Cédula de Identidad.

Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF).

Carta de solicitud de ingreso.

Aval de Gabinete Estadal de Cultura.

Síntesis Curricular.

Material audiovisual o impreso que corrobore la trayectoria artística del solicitante.

Certificación Bancaria.

Luego de reunir la documentación necesaria, debe ser enviada al siguiente correo electrónico: [email protected].

Recomendaciones para recibir el Bono Cultores Populares

Algunos usuarios reportan que no reciben de manera satisfactoria los bonos de la Patria. En este sentido, el Blog Patria recomienda a los usuarios:

Actualizar su cuenta en la plataforma digital.

Modifica la contraseña de seguridad. Recuerda que debe contener caracteres especiales, números, mayúsculas y minúsculas.

Verificar que el número afiliado a la plataforma sea el mismo que en la entidad bancaria.

Responde de manera frecuente las encuestas relacionadas con servicios, mercado o CLAP.

Completa el nivel máximo de seguridad que incluye: correo electrónico, número telefónico e integrantes del núcleo familiar.

No suministres información personal a terceros.

Mantener resguardados tus datos de acceso, a fin de proteger tu cuenta en la plataforma digital.

En caso de presentar dificultades con el cobro de los bonos, debes contactar directamente al soporte técnico del Sistema Patria: [email protected]

De esta forma, podrás recibir de manera constante los bonos otorgados por el Gobierno Nacional a través del Sistema Patria.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube