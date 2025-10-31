Arranca el pago de otro bono a través del Sistema Patria este 31 de octubre: monto y quiénes lo cobran

La tarde de este 31 de octubre, el Sistema Patria empezó la entrega del Bono Cultures Populares, por un monto de .8.950,00 bolivares.
Este Bono, es entregado mensualmente a quienes están registrados en el Ministerio para la Cultura.
Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.
Los interesados en obtener este depósito, deben cumplir con unos requisitos:
- Copia de Cédula de Identidad.
- Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF).
- Carta de solicitud de ingreso.
- Aval de Gabinete Estadal de Cultura.
- Síntesis Curricular.
- Material audiovisual o impreso que corrobore la trayectoria artística del solicitante.
- Certificación Bancaria.
Luego de reunir la documentación necesaria, debe ser enviada al siguiente correo electrónico: [email protected].
Recomendaciones para recibir el Bono Cultores Populares
Algunos usuarios reportan que no reciben de manera satisfactoria los bonos de la Patria. En este sentido, el Blog Patria recomienda a los usuarios:
- Actualizar su cuenta en la plataforma digital.
- Modifica la contraseña de seguridad. Recuerda que debe contener caracteres especiales, números, mayúsculas y minúsculas.
- Verificar que el número afiliado a la plataforma sea el mismo que en la entidad bancaria.
- Responde de manera frecuente las encuestas relacionadas con servicios, mercado o CLAP.
- Completa el nivel máximo de seguridad que incluye: correo electrónico, número telefónico e integrantes del núcleo familiar.
- No suministres información personal a terceros.
- Mantener resguardados tus datos de acceso, a fin de proteger tu cuenta en la plataforma digital.
- En caso de presentar dificultades con el cobro de los bonos, debes contactar directamente al soporte técnico del Sistema Patria: [email protected]
De esta forma, podrás recibir de manera constante los bonos otorgados por el Gobierno Nacional a través del Sistema Patria.
