Pesquisas neonatales e inmunización gratuita en Petare: jornadas médicas activas durante noviembre de 2025

Durante todo noviembre, padres y representantes de recién nacidos podrán acceder a dos servicios médicos clave en la Clínica Popular Lebrón, ubicada en Petare, municipio Sucre.

De acuerdo con la información compartida en Instagram por el centro de salud, se trata de las jornadas de pesquisas neonatales y vacunación gratuita, activadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Ambas iniciativas buscan detectar enfermedades congénitas a tiempo y reforzar la protección inmunológica de los más pequeños, especialmente en sus primeras semanas de vida.

¿Qué son las pesquisas neonatales y cuándo se realizan?

Las pesquisas neonatales consisten en un estudio médico que se aplica a bebés entre las 72 horas y los 21 días de nacidos. El objetivo es identificar enfermedades endocrinológicas y metabólicas que requieren tratamiento precoz.

En Petare, este procedimiento se realizará en la planta baja de la Clínica Popular Lebrón, bajo la supervisión de la licenciada Bisley Rueda. El horario de atención será de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. en las siguientes fechas:

Martes 11 y 25 de noviembre

Miércoles 12 y 26 de noviembre

Jueves 6 y 20 de noviembre

Viernes 7 y 21 de noviembre

Los padres deben acudir con el bebé dentro del rango de edad indicado y seguir las instrucciones del personal médico para la toma de muestra.

Jornada de vacunación: ¿qué inmunizaciones están disponibles?

En paralelo, el centro de salud activó una jornada de inmunización gratuita para niños y adultos, disponible de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m.

Las vacunas disponibles incluyen:

Trivalente viral

Pentavalente

Toxoide

Polio IPV y oral

Fiebre amarilla

BCG

Hepatitis B para recién nacidos

Es indispensable presentar la tarjeta de control de vacunas y la cédula laminada del representante. El personal médico recuerda que estas inmunizaciones previenen enfermedades graves y fortalecen la salud comunitaria.

