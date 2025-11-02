Detalles del Bono Único Familiar noviembre 2025: monto y fecha clave del pago

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas, el Sistema Patria comenzará a pagar el Bono Único Familiar que corresponde a noviembre 2025.

El pago indexado, según reporte del Gobierno Nacional, es parte de los programas sociales que reciben los registrados con el Carnet de la Patria.

¿Qué se sabe del pago del Bono Único Familiar noviembre 2025?

Este beneficio, esencial para millones de venezolanos, viene acompañado de un complemento extra que el Sistema Patria otorga a los beneficiarios poco después del primer desembolso.

El subsidio que agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros.

En el mes de octubre 2025, los venezolanos y venezolanas recibieron pagos por 2.700,00 bolívares, unos 14,74 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), además de 900, 1.800 bolívares. Por lo que se estima que para este mes de noviembre los pagos rondarán los 3.200, 1.060 y 2.120 bolívares.

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece las sumas.

Sobre cuándo será entregado este pago, ninguna autoridad lo ha especificado. Sin embargo, se estima que sea otorgado entre este lunes 3 y miércoles 5 de noviembre.

Los pasos para registrarse y cobrar el Bono Único Familiar noviembre 2025

Para acceder al bono, los ciudadanos deben realizar su inscripción en la plataforma siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.patria.org.ve. Seleccionar "Registrarse". Completar los datos personales: número de cédula, teléfono, fecha de nacimiento y verificación de seguridad. Confirmar la identidad mediante un código enviado al teléfono móvil. Ingresar información adicional: nombre, dirección y correo electrónico. Crear una contraseña segura para acceder al sistema. Finalizar el registro e iniciar sesión para verificar la asignación del bono.

Al completar el proceso, el usuario recibirá un mensaje de confirmación del registro y podrá autentificarse para gestionar sus beneficios dentro de la plataforma.

Para más información, los ciudadanos pueden consultar el sitio web del Sistema Patria o acudir a las oficinas de atención habilitadas.

