Sistema Patria: proceso para cobrar el Bono Único Familiar la primera semana de noviembre 2025

El Sistema Patria comenzará a pagar el Bono Único Familiar en las próximas horas en la plataforma digital.

Este pago es indexado y agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros.

Por lo que desde el Diario 2001, te compartimos el proceso de registro para poder acceder al beneficio económico.

¿Cómo es el proceso de registro para cobrar el Bono Único Familiar en noviembre 2025?

Para acceder al bono, los ciudadanos deben realizar su inscripción en la plataforma con estos pasos:

Registro en la Plataforma Patria: Debe estar registrado en el Sistema Patria a través de la página web https://persona.patria.org.ve. Actualización del perfil: Inicie sesión y mantenga su información personal y laboral actualizada. Registro del núcleo familiar: Verificación de datos: Confirme que todos los datos, especialmente los números de teléfono móvil, estén verificados y actualizados en la plataforma.

Al completar el proceso, el usuario recibirá un mensaje de confirmación del registro y podrá autentificarse para gestionar sus beneficios dentro de la plataforma.

Para más información, los ciudadanos pueden consultar el sitio web del Sistema Patria o acudir a las oficinas de atención habilitadas.

Se debe recordar que el Bono Único Familiar se asigna de forma automática y aleatoria a los usuarios registrados en el Sistema Patria. No hay un proceso de solicitud manual ni una fecha de pago fija y garantizada cada mes.

