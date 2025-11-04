Inameh confirma inestabilidad: nubosidad y amenaza de lluvias para estos estados de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirmó que para este martes 4 de noviembre la nubosidad persiste en gran parte de Venezuela durante la mañana, generando precipitaciones variables.

De acuerdo con el pronóstico en Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y el Zulia.

Sin embargo, la inestabilidad aumentará significativamente en la tarde y noche, cuando se esperan lluvias intensas, chubascos y descargas eléctricas.

Las tormentas golpearán especialmente a Guayana Esequiba, Anzoátegui, Miranda, Falcón y los Andes.

Inameh confirma inestabilidad

En ese contexto, el Inameh prevé para Venezuela en horas de la mañana cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en gran parte del territorio nacional.

Asimismo, señaló que algunos mantos nubosos generadores de precipitaciones variables.

Informó que, tras el incremento de la nubosidad, estará acompañada de áreas de lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas, especialmente en partes de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Anzoátegui, Monagas, Sucre, Miranda, Falcón, Yaracuy, Andes y Zulia.

Además, indicó que para las próximas seis horas se espera cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas.

De igual modo, algunos mantos nubosos propician lluvias o lloviznas dispersas.

