Maduro anuncia este sistema de protección social para policías y sus familiares: detalles aquí

Afirmó que llegó el momento de impulsar este plan específico para brindar atención integral a los funcionarios 

Por Genesis Carrillo
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 10:05 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la Gran Misión de Protección Social Integral dirigida a los funcionarios policiales y sus familias. 

“Quiero muy pronto activar la Gran Misión de Protección Social Integral a la familia policial de Venezuela”, indicó el jefe de Estado, en su programa “Con Maduro +”. 

Insistió en que llegó el momento de impulsar este plan específico para brindar atención integral a la familia policial.

Su anunció lo ofreció durante la inauguración del Centro de Atención Médica Integral “Apascacio Mata”, perteneciente al Fondo Administrativo de Salud del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Fasmij). 

Al respecto, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que este nuevo centro médico contará con un amplio equipo de profesionales de la salud capacitados en diversas áreas tales como: medicina general, ginecología y obstetricia, pediatría, dermatología, entre otros. 

Además cuenta con áreas de triaje y trauma shock, así como la distribución de servicios de emergencia, quirófanos, áreas de recuperación y hospitalización. 

 

Lunes 03 de Noviembre - 2025
