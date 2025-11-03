¿Quiénes han recibido el segundo mes de aguinaldos este 03 de octubre?

Suscríbete a nuestros canales

El segundo mes de aguinaldo está siendo abonado en la cuenta nómina del personal activo y jubilado de la administración pública.

Este abono está recibiendo por el momento, el personal de educación superior y del sector salud, se espera que en el transcurso de este día o mañana 4 de noviembre, les llegue al personal activo y jubilado del resto de la administración pública.

Este desembolso se realiza de manera escalonada, siguiendo el cronograma establecido por la mencionada administración.

Pago por patria

Además, los trabajadores también esperan la segunda porción del Bono del Fin de Año, el cual es cancelado por el Sistema Patria.

En octubre de 2025, el Gobierno Nacional liberó esta bonificación el día 15 y lo fijó en 3.980 bolívares, lo que equivalía aproximadamente a 19,14 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

