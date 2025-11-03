Gobernador Bernal promueve consumo de plato típico tachirense

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, destacó uno de los elementos de la gastronomía de ese estado al comer en un tradicional puesto de morcillas andinas.

"Saludos, Táchira, reforzando nuestras tradiciones aquí en la Carabobo. Aquí está la abuela de tantos años, casi 40 años de la morcilla andina. ¿Ustedes no saben? El que no la ha probado ha dejado de saborear algo autóctono del Táchira", destacó Bernal a través de su cuenta en Instagram.

¿Cómo está compuesta la morcilla andina?

La morcilla, un embutido a base de sangre de cerdo, tiene una fuerte presencia en la gastronomía venezolana, con variaciones regionales muy distintivas. Aunque la morcilla más famosa a nivel nacional suele ser la andina y la carupanera.

La morcilla andina, y en general, se diferencia por una mezcla de ingredientes que van más allá de la sangre y la grasa de cerdo, pues además incorporan elementos que le otorgan una textura y sabor particular.

Ingredientes Clave: Aunque la composición exacta varía por la tradición familiar y local, la morcilla andina se distingue por la inclusión de:

Arroz o papa: Se usan como extensores y para dar cuerpo a la mezcla, resultando en una textura más suave y menos densa que otras morcillas europeas.

Aliños y Especias: Se utilizan especias fuertes como ajo, cilantro, cebolla y, a menudo, un toque de ají o picante (pimentón picante) que le da ese punch característico.

Hierbas: Algunas recetas pueden incluir hierbas frescas para acentuar el sabor.

Sabor y Textura: El resultado es un embutido de sabor intenso, generalmente picante, que equilibra la riqueza de la sangre y la grasa con el frescor de la cebolla y los aliños. Al cortarse, su textura es tierna, con los granos de arroz o los trozos de papa visibles.

