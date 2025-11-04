¿Necesitas una vivienda? Así puedes registrarte y solicitarla a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda (MINHVI), recuerda a la población venezolana los pasos fundamentales para formalizar su solicitud de una vivienda digna mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

Este programa social está dirigido a aquellas familias que aún no poseen un techo propio y buscan mejorar su calidad de vida.

Proceso de Registro en Línea

La puerta de entrada para optar por una vivienda de la GMVV es la inscripción en la plataforma oficial del Ministerio, un proceso que requiere información veraz y completa.

Ingresar al sitio web oficial del MINHVI: www.minhvi.gob.ve.

Ubicación del Registro Buscar la sección de la Gran Misión Vivienda Venezuela y hacer clic en “Registro” o “Solicitud de Usuario”.

Completar Formulario llenar el formulario con los datos personales del jefe o jefa de familia y la información completa de todo el núcleo familiar.

Obtener Certificado una vez completado el proceso, el sistema emitirá un certificado de inscripción, el cual debe ser impreso y resguardado.

Recuerda que debes mantener tus datos actualizados, especialmente si cambian tus condiciones familiares o económicas.

