Nueva modalidad de divorcio exprés en Venezuela: qué es y cómo funciona

Durante una entrevista con la abogada litigante, Mercedes Luque Sandova, en el programa radial de la periodista venezolana, Shirley Varnagy, explicó en qué consiste el conocido Divorcio Exprés.

De acuerdo con las declaraciones de Luque, este trámite se le relaciona directamente con el desamor en un matrimonio.

¿Qué es el Divorcio Exprés?

En este sentido, explica la abogada que este término se dio a conocer en el año 2016, resaltando que se le llama divorcio por desamor, sin embargo, resalta que legalmente se llama divorcio por desafecto.

Asimismo, añade que basicamente se trata de una separación porque las partes ya no quieren estar juntas en matrimonio, trámite que puede solicitar una sola de las partes.

¿Cómo se realiza el divorcio exprés?

Al respecto, la abogada Luque Sandova indica que no se trata de una demanda de divorcio, explica que es una solicitud que realiza una de las partes.

Adicionalmente resalta que "lo curioso aquí es que no hay una contestación", la parte que haga la solicitud ante el tribunal no debe esperar respuesta de su pareja, al contrario, no importa que responda, legalmente se disuelve el vínculo matrimonial.

Agrega también que esta solicitud se puede realizar al día siguiente de casarse o incluso años después del matrimonio.

