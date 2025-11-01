Onda Tropical N.º 53 en Venezuela traerá lluvias fuertes y descargas eléctricas en más de diez estados

Suscríbete a nuestros canales

La Onda Tropical Nro. 53 ingresó a Venezuela y activó un temporal de lluvias y descargas eléctricas que golpea a más de la mitad del país, según informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) este 1 de noviembre.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno se desplaza desde el oriente hacia el centro, generando mantos nubosos con precipitaciones intensas.

Las fuertes lluvias se sentirán en la Guayana Esequiba, la Región Central, los Andes y el Zulia.

Onda Tropical N.º 53 traerá lluvias fuertes y descargas eléctricas

El Inameh precisó que en horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país.

Asimismo, habrá mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable en más de diez estados, entre los que figuran partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Guárico, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, zonas de Apure, Cojedes, Táchira, Mérida y lago de Maracaibo.

Mientras que, durante la tarde y noche, se estiman áreas nubladas con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas.

Según el Inameh, en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas en la Región Central.

