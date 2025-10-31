Onda tropical atraviesa Venezuela: el Inameh pronostica fuertes precipitaciones sobre estas regiones

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este 31 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirmó que una onda tropical atraviesa Venezuela.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, se trata de la número 53 que se desplaza por el noreste del país.

Onda tropical atraviesa Venezuela

En ese contexto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que habrá precipitaciones variables al sur de Delta Amacuro, norte de la Guayana Esequiba, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Guárico, Región Central, Yaracuy, Lara, Portuguesa, Cojedes, Apure, Barinas, partes de Mérida y Táchira.

Del mismo modo, para las próximas seis horas, el Inameh indicó que se espera un incremento de la cobertura nubosa, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

Siendo más intensos y frecuentes según el pronóstico en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas en la Región Central.

Previamente, para la tarde y noche, el Inameh estimó un incremento de la cobertura nubosa, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, siendo más intensos y frecuentes en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas en la Región Central.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTub