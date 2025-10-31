Clima

Onda tropical 53 ingresará a Venezuela en las próximas horas: conozca el pronóstico de Inameh

En la región se podrían formar entre 13 y 18 tormentas hasta el 30 de noviembre

Por Genesis Carrillo
Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 08:34 pm
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la onda tropical número 53 ingresará al territorio nacional en las próximas horas por la Guayana Esequiba. 

De acuerdo con su reporte difundido en redes sociales, la vaguada ingresará entre el viernes 31 de octubre y el sábado 1º de noviembre. 

Según la última actualización del Inameh, es probable que la temporada de huracanes tropicales de este año, que afectarían los países cercanos al océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, sea un 50% más activa de lo normal.

En tal sentido, precisó que en la región se podrían formar entre 13 y 18 tormentas hasta el 30 de noviembre.

Pronóstico para las próximas horas

Durante la tarde y noche, el Inameh estima desarrollo nuboso con lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas en áreas de Bolívar, Amazonas, Sucre, Llanos Occidentales, Región Central, Cojedes, Falcón, Andes y Zulia.

 

Jueves 30 de Octubre - 2025
