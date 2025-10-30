Emergencia en el Caribe por Huracán Melissa: Venezuela envía ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela activó un vasto operativo de asistencia humanitaria de emergencia destinado a Cuba y Jamaica, naciones que sufrieron las severas consecuencias del paso del huracán Melissa.

El Canciller de la República, Yván Gil, confirmó que la primera fase de la ayuda se materializó con la salida de dos aeronaves de la aerolínea estatal Conviasa desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía

Primer puente aéreo de asistencia

De acuerdo con lo anunciado por Gil, un avión partió con destino a Cuba transportando al menos 26.000 kilogramos de carga.

Simultáneamente, otra aeronave de la misma compañía se dirigió a territorio jamaiquino. Entre el total de la asistencia inicial, se incluyen más de 10.250 kilos de alimentos, unos 2.500 colchones y, crucialmente, cerca de 9.500 unidades de medicamentos, destinados a la atención de la contingencia.

Nuevas operaciones humanitarias con envío marítimo

En los próximos días, la ayuda escalará con la activación de la asistencia por vía marítima.

Gil informó que varios buques zarparán desde el puerto de La Guaira, llevando un colosal cargamento de aproximadamente 3.000.000 de kilogramos de ayuda humanitaria adicional tanto para Cuba como para Jamaica.

Esta fase garantiza una provisión sostenida y voluminosa de recursos para apoyar las tareas de recuperación a largo plazo.

El canciller destacó que esta acción solidaria se realiza precisamente en la fecha en que se conmemoran 25 años de la firma del Acuerdo Integral de Cooperación entre Caracas y La Habana.

Desde Caracas, el embajador de Cuba, Jorge Mayo Fernández, expresó su profundo agradecimiento por el apoyo incondicional de la nación en medio de la emergencia.

El diplomático precisó que la zona norte de la isla fue la más golpeada, señalando que la recuperación se ve obstaculizada por el bloqueo económico.

