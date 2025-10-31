Vuelo 82: aterriza avión con 283 repatriados desde EEUU este 31 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Este 31 de octubre, autoridades nacionales confirmaron la llegada de un nuevo grupo de repatriados desde Texas, Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con el reporte, en este nuevo vuelo llegaron 220 hombres, 54 mujeres y nueve niños.

Aterriza avión con 283 repatriados desde EEUU

El vuelo 82 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar con 283 migrantes.

Tras su arribo con la Gran Misión Vuelta a la Patria, un equipo multidisciplinario integrado por representantes de los diferentes órganos de seguridad del Estado venezolano, entre los que figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros.

Luego de su desembarque, los repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para después ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

Es importante mencionar que, desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero del presente año, más de 16 mil connacionales han regresado al país como parte del esfuerzo del Estado en apoyo a los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos.

