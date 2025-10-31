Lluvias y descargas eléctricas azotarán 13 estados, advierte el Inameh

Suscríbete a nuestros canales

Para este viernes 31 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirma que fuertes lluvias y descargas eléctricas azotarán a la mitad de Venezuela.

De acuerdo con el pronóstico, se generarán mantos nubosos y precipitaciones de intensidad variable desde la madrugada.

Según el Inameh, el fenómeno afectará a trece estados, incluyendo Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Zulia y gran parte de los Andes.

Pronóstico del Inameh sobre Venezuela

En horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte de Venezuela; asimismo, habrá mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable.

Esto se verá en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Guárico, Miranda, Aragua, Apure, Mérida, Táchira y Zulia.

Mientras que, para la tarde y noche, se estima un incremento de la cobertura nubosa, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, siendo más intensos y frecuentes en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales,Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas en la Región Central.

Además, indicó que habrá áreas nubladas, que propician lluvias o chubascos de intensidad variable en Guárico, Miranda, Distrito Capital, La Guaira y Aragua.

Condiciones meteorológicas que se estima continúen por las próximas dos horas.

