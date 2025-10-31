Los "megabonos" asignados por el Sistema Patria este 30 de octubre: montos superan los Bs. 16.000

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 30 de octubre, el Sistema Patria activó el pago de dos bonos de más de 16 mil bolívares para diversos trabajadores.

Los montos varían según el tipo de bono y del organismo donde el trabajador presta servicios.

Pago de bonos en la Plataforma Patria

Los estipendios que se pagaron el día de hoy, son el bono de Corresponsabilidad y Formación y el de uadrantes de Paz.

Según informó el Canal Patria Digitan en la plataforma Telegram, en esta oportunidad el valor de la bonificación es desde los Bs 28.500, el cual está dirigido para los trabajadores de las empresas estratégicas del estado, nómina especial.

Mientras que el bono Cuadrantes de Paz, es de un monto de 16.500 bolívares y está dirigido a los funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil en Venezuela y el monto varía mensualmente.

¿Cómo cobrar los bonos especiales en Patria?

Iniciar sesión en el Sistema Patria. Acceder a la sección "monedero" y seleccionar "retiro de fondos". Elegir el monedero de origen y especificar el monto y destino. Hacer clic en "continuar" y luego en "aceptar".

Una vez completados estos pasos, el sistema validará la operación como exitosa.

