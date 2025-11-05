Maduro a EEUU: Venezuela logrará vencer cualquier amenaza que atente contra la patria

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el pueblo venezolano “vencerá” cualquier amenaza de Estados Unidos (EEUU) que atente contra el país.

“Yo me asombro de ver mi foto y mi imagen en Fox News y CNN, y digo ‘hasta donde llegaste Nico’. ¿Qué temen de mí?, si no soy yo, es un pueblo de a pie en batalla, bolivariano, chavista, dueño de su destino, que no será rendido jamás y que logrará vencer al imperialismo en cualquiera de sus amenazas que atente contra la patria amada”, indicó Maduro, durante el Quinto Congreso del Psuv y el cuarto de la JPsuv.

En cuanto a la tolda roja, aseguró que todos los militantes del partido también están preparados para enfrentar cualquier situación hostil.

“El Partido Socialista (Unido de Venezuela) es una fuerza y un gran movimiento curtido en la lucha y preparado para enfrentar todas las circunstancias con serenidad aplomo, y con la capacidad, otra vez, de salir victorioso con la paz y el derecho de nuestro pueblo a construir su futuro”, enfatizó.

Región Latinoamericana

El jefe de Estado destacó que ante una acción intervencionista en el país, los pueblos de América Latina y el Caribe se unirán “en una sola voz de resistencia”.

“Son millones con la idea de la libertad antiintervencionista en Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Panamá, en Centroamérica (...) serán una sola voz de resistencia popular y prolongada, si Venezuela fuera tocada”, dijo Maduro.