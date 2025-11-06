Policía Migratoria inspecciona hoteles de Caracas y Miranda: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

La Policía de Migración en conjunto con agente del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) inspecciona establecimientos de hospedaje de Caracas y del estado Miranda, específicamente en los municipios Los Salias y Guaicaipuro.

Un operativo que realizan con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente en el país, y, a su vez, detectar y combatir factores de riesgo para la seguridad ciudadana.

En tal sentido, el procedimiento contempla la revisión de los libros oficiales de registro de entrada y salida de huéspedes, así como la verificación de los datos de los empleados mediante el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL).

En el caso de ciudadanos extranjeros, se realiza, además, la evaluación del estatus migratorio correspondiente.

De esta manera, la Policía Migratoria y el Saime buscan también fortalecer el control migratorio y la articulación interinstitucional en espacios de alojamiento turístico y residencial.

Está previsto que el operativo llegue a hoteles del estado La Guaira.

