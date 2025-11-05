Monseñor Felipe Rincón González inicia nuevo capítulo hacía los altares: detalles claves de su vínculo con San José Gregorio Hernández

Suscríbete a nuestros canales

La esperanza se enciende nuevamente en la Iglesia Católica venezolana con el inicio formal del proceso de beatificación de una figura eclesiástica de gran relevancia en la historia del país.

Monseñor Felipe Rincón González, originario del estado Zulia, específicamente de La Cañada de Urdaneta, y quien fuera el noveno Arzobispo de Caracas, comienza a recorrer el camino hacia los altares, informó Noticias al Día.

Este avance se concretó tras la solicitud de un grupo de devotos y cuenta con el respaldo del Cardenal Baltazar Porras.

Amistad con el "Médico de los Pobres"

La vida y obra del prelado, que ostentó el título de último Arzobispo de la Diócesis de Venezuela antes de la división territorial, se entrelaza de forma notable con la del primer santo venezolano.

Un aspecto conmovedor en la biografía de Monseñor Rincón González es su estrecho vínculo personal y profesional con el venerable San José Gregorio Hernández.

El Arzobispo no solo fue un amigo cercano del "Médico de los Pobres", sino que también fue su paciente, un testimonio de la confianza mutua y estima que existía entre ambas figuras.

Este profundo lazo de amistad se manifestó públicamente en uno de los días más trágicos de la capital venezolana: la muerte de José Gregorio Hernández en 1919.

En un hecho que quedó registrado en la historia eclesiástica, fue Monseñor Felipe Rincón González quien presidió las exequias del galeno. Se reseña que la Catedral de Caracas jamás había albergado una multitud tan inmensa como la que se congregó para despedir al santo.

Gesto de homenaje y despedida final

La muestra de afecto y respeto del Arzobispo no culminó con la misa. En un gesto de profunda cercanía, Monseñor Rincón González encabezó personalmente el cortejo fúnebre que acompañó el cuerpo de su amigo hasta el Cementerio General del Sur, garantizando que el sepelio se realizara con la dignidad que merecía la figura de San José Gregorio Hernández.

Proceso de beatificación en marcha

Actualmente, Monseñor Felipe Rincón González ya cuenta con el título de Siervo de Dios, la primera de las etapas en el camino hacia la canonización.

El impulso dado a esta causa por la feligresía zuliana y el apoyo del Cardenal Porras auguran un proceso que será seguido de cerca por toda la nación.

