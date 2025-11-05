FANB se despliega: militares activan seguridad y custodia del CNE para la consulta popular del 23-N

Suscríbete a nuestros canales

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) confirmó su apoyo al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el cronograma de la IV Consulta Popular 2025.

En tal sentido, los militares garantizan el acompañamiento, la seguridad, la custodia, el resguardo y el transporte necesarios para la "fiesta democrática" que se celebrará el próximo 23 de noviembre en todo el territorio nacional.

Militares activan seguridad y custodia del CNE para la consulta popular del 23-N

A través de sus redes sociales, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, compartió los detalles.

"En cumplimiento del cronograma electoral para las elecciones IV Consulta Popular 2025, FANB apoya en acompañamiento, seguridad, custodia, resguardo y transporte al CNE para la fiesta democrática a celebrarse el 23 de noviembre en todo el territorio nacional", escribió Hernández Lárez en su cuenta oficial de Instagram.

La publicación fue acompañada con una serie de fotos en donde se observa a los efectivos en forma de custodia de diversos transportes de carga.

Se debe recordar que el propósito fundamental de esta consulta es permitir que los ciudadanos de las bases voten directamente para priorizar y elegir qué proyectos específicos se ejecutarán con fondos del Estado en su respectivo circuito comunal.

La votación se realiza dentro de los Circuitos Comunales que agrupan a más de 5.336 comunidades registradas en todo el país.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube