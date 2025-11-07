Elecciones en Venezuela el 23 de noviembre: conozca todos los detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Un total de 36 mil 577 de proyectos han sido postulados en todo el país para la próxima Consulta Popular, prevista para el 23 de noviembre.

Así lo indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmando que estas propuestas fueron planteadas, estructuradas y aprobadas, por los vecinos de las diversas comunidades del territorio nacional durante las asambleas de base que se efectuaron en los 5 mil 336 Circuitos Comunales.

Asambleas que se llevaron a cabo el pasado fin de semana y que obtubo un resultado del 100% de participación.

“Hay que producir para invertir y crecer por la Patria, porque lo más hermoso de esta etapa es que estamos construyendo nuestro modelo, que no es copia de nadie, sino creación original de nuestro pueblo guerrero”, enfatizó Maduro.

Nuevo modelo

Durante su alocución, el jefe de Estado aseguró que estas consultas forman parte de un nuevo modelo civilizatorio.

“No es fácil construir un modelos así, porque están surgiendo millones de líderes y lideresas que tienen que forjarse”, mencionó Maduro, agregando que por ello instó al rector de la Universidad Nacional de las Comunas, Jorge Arreaza, que “acelere los planes de formación integral de estos voceros que ya son casi 2 millones 200 mil”.

En tal sentido, resaltó que el Gobierno Nacional tiene como meta la formación integral de todos los voceros con métodos de “buena dirección, incluyentes, unitarios y santísimo nivel cultural, político e ideológico”.