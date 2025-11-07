Economía

Precio del dólar y euro BCV para el 10 de noviembre: así se cotizarán las divisas oficiales

Por Jerald Jimenez
Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 04:29 pm
Precio del dólar y euro BCV para el 10 de noviembre: así se cotizarán las divisas oficiales

Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para el próximo lunes 10 de noviembre, presentando un aumento en el precio en comparación al cierre anterior. 

La moneda estadounidense se cotizará en 231,04 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web. Entretanto, el euro se tasa en 267,63 bolívares.  


Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

