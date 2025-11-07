¿Cuánto gasta a diario EEUU en su despliegue por el Caribe? Unas 120 mil dosis de Narcan, dice Cabello

Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) gasta al menos 3 millones de dólares al día en el despliegue militar que mantienen en el Caribe, justo frente a las costas venezolanas.

Una cifra, que de acuerdo con el funcionario, representa unas 120 mil dosis de Narcan, medicamento que previene la muerte por sobredosis de opioides.

“Con lo que se gastan en esa flota que tienen paseando frente al Caribe, perfectamente ellos pudieran atender a todas las personas que son dependientes al menos de los estupefacientes sintéticos como el fentanilo”, insistió.

Una acción militar que el Gobierno de Donald Trump justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región.

Al respecto, Cabello reiteró que Venezuela cumple sus compromisos internacionales y que los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no mencionan al país como productor ni como territorio de tránsito relevante.

“Venezuela no cultiva, no procesa ni exporta drogas”, dijo.