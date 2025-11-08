Gobierno

Aterriza el vuelo 84 con nuevos repatriados desde EEUU: cinco niños se reencuentran con su familia

La noticia fue anunciada por el Ministerio de Interior y Justicia a través de su cuenta de Instagram 

Por Jennifer James
Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 11:00 am
En las últimas horas, un avión con 200 ciudadanos venezolanos completó exitosamente su regreso al país, aterrizando en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a bordo del vuelo número 84.

El Ministerio de Interior y Justicia, informó a través de su cuenta de Instagram, que la jornada se centró en garantizar el derecho al reencuentro familiar y ofrecer una vía segura de retorno a aquellos que decidieron volver a su tierra natal. 

Reencuentro de familias separadas 

Un aspecto significativo del vuelo, enmarcado en el programa Gran Misión Vuelta a la Patria, fue el regreso de cinco niños que habían sido separados de sus padres en EEUU.

De acuerdo con la información de las autoridades, los menores fueron reunidos con sus familias en suelo venezolano. 

Detalles del vuelo de repatriación 

El vuelo transportó un total de 200 personas. La composición del grupo incluía la presencia de 157 hombres, 29 mujeres y un grupo de 13 niños y niñas.

Los cinco menores que habían estado separados de sus padres estaban incluidos dentro de la cifra total de niños repatriados en esta operación.

La acogida de los connacionales contó con la participación de miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

