Pronóstico Inameh: ¿Qué dice el reporte del clima para este 9 de noviembre?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que para este domingo 9 de noviembre de 2025, persiste poca nubosidad y zonas despejadas en gran parte del territorio nacional.

En su reporte diario, resaltaron que en los estados Bolívar, Amazonas, norte de Monagas, sur de Apure, noroeste de Barinas, norte de Portuguesa, este de Falcón, sur de Lara, este de Trujillo, partes de Mérida, suroeste de Táchira y Lago de Maracaibo, se observan mantos nubosos acompañados de precipitaciones variables.

¿Dónde lloverá este domingo?

El Inameh destacó, que en los estados Amazonas, Delta Amacuro, norte de Monagas, Sucre, este de Miranda, este de Falcón, sur de Lara, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, se prevé formación de mantos nubosos acompañados de precipitaciones variables.

Mientras que el resto del territorio nacional estará con nubosidad parcial.

El clima en la Gran Caracas

Para las zonas de Miranda, el Distrito Capital y La Guaira, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, informó que en horas de la mañana, el cielo estará parcialmente nublado con algunas lloviznas al noreste de Miranda.

A partir del mediodía, se presentan zonas nubladas con algunas precipitaciones dispersas e intermitentes. Las temperaturas en la Gran Caracas, van desde una mínima de 18°C a una máxima de 29°C, con vientos leves a moderados.

