Nueva ruta marítima entre China y Venezuela: ¿A cuántos días se reducen los tiempos de espera?

Durante la celebración del Foro Empresarial China–Venezuela en la Bolsa de Valores de Caracas, se anunció el inicio de operaciones de una nueva ruta marítima directa entre ambas naciones.

La ruta unirá el puerto de Tianjin (China) con los puertos venezolanos de La Guaira y Puerto Cabello.

De acuerdo al portal World Energy Trade, la ruta eliminará hasta 65 días de espera en la llegada de productos desde Asia

¿A cuánto se reducen los tiempos de espera?

Ángel Freytez, secretario ejecutivo del Comité Empresarial China-Venezuela, detalló la magnitud de la mejora:

Ruta Actual (con trasbordos): El tiempo de tránsito, que implica múltiples escalas en la costa oeste de EEUU, México y Panamá, oscila entre 42 y 90 días (llegando a 60 o 90 días en el peor de los casos).

Nueva Ruta Directa: El servicio, operado por el buque Dexinyida, reducirá este tiempo drásticamente a tan solo 20 a 25 días

Impulso para el comercio y la inversión

La nueva conexión marítima ofrece beneficios inmediatos para la economía venezolana:

Menores costos y riesgos: La eliminación de los trasbordos en Panamá, México y EEUU. reducirá significativamente los costos operativos y los riesgos logísticos , lo que se traduciría en una mayor estabilidad de precios y disponibilidad de inventario en el mercado.

Mayor disponibilidad: Se espera que la ruta directa garantice un acceso más rápido y eficiente a insumos industriales, tecnología y bienes de consumo.

Atracción de inversión: Esta iniciativa es un motor para estimular la inversión extranjera y la participación de empresas chinas en sectores vitales para Venezuela, como la energía, telecomunicaciones, manufactura y agroindustria.

Freytez subrayó que esta acción forma parte de una "agenda de cooperación estratégica" que busca un comercio "más eficiente, más directo y más beneficioso para ambos pueblos."

¿Cuándo arranca la nueva ruta?

La nueva ruta se encuentra en fase de coordinación final y está próxima a iniciar sus operaciones, indicaron las fuentes oficiales y comerciales involucradas en el tema

