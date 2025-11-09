¡Atención! Inameh pronostica lluvias y descargas eléctricas en estos estados del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó este domingo el pronóstico para las próximas dos horas.

A través de sus redes sociales, el Inameh estimó lluvias o chubascos acompañados de descargas eléctricas en varios estados del país.

Pronóstico de Inameh

De acuerdo con la información proporcionada, "se observan zonas nubladas acompañadas de lluvias o chubascos y descargas eléctricas ocasionales".

Asimismo, indica que estas condiciones metereológicas se mantendrán durante las próximas dos horas y afectarían al sureste de Miranda y el norte de Anzoátegui.

Resto del país

Sobre los estados Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Monagas, sureste de Miranda, Apure y Táchira, se "observan mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable".

Agrega el reporte del Inameh, que no se descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central y Centro Occidente del país.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube