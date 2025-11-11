Maduro advierte sobre una "huelga general insurreccional" en caso de un golpe en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió que en Venezuela se dará una "huelga general insurreccional" en caso de cualquier escenario que atente contra su gobierno y la paz en el país.

“Que si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano y hacer un daño, desde el mismo momento se decretará la orden de operaciones de movilización y combate de todo el pueblo (...) y la clase obrera venezolana iniciará una huelga general insurreccional”, indicó Maduro, durante una reunión con la Dirección Nacional del partido de gobierno PSUV y miembros de la juventud JPSUV.

“En este país no se movería un alfiler hasta tanto llegar al 13 y al 14 de abril, el que entendió, entendió”, agregó el primer mandatario, en referencia a los hechos ocurridos en esas fechas del años 2002 cuando, el pueblo venezolano salió a las calles exigiendo la restitución del fallecido presidente Hugo Chávez, quien había sido brevemente depuesto dos días antes.

Por lo que en la madrugada del 14 de abril, Chávez regresó al poder, restableciendo el orden constitucional.

Maduro aseguró que Venezuela y América del Sur están decididos “a ser libres”.

“Qué nos importa lo que diga el imperio norteamericano, ni su presidente ni su Congreso, si en Venezuela y en América del Sur estamos decididos a ser libres. Que hablen y discutan lo que quieran”, dijo.