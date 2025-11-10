Diosdado Cabello explica para qué se crean los nuevos Comités Bolivarianos de Base Integral

Suscríbete a nuestros canales

Los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) se conforman tanto para ganar elecciones como para la defensa integral de la nación.

Así lo indicó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, destacando que de esas manera alcanzan la consolidación de un movimiento político que puede estar en todos los frentes al mismo tiempo.

En tal sentido, llamó a los CBBI a prepararse para participar en la organización de la Consulta Popular Nacional del próximo 23 de noviembre.

“Esas estructuras deben comenzar a prepararse para la consulta del día 23 de noviembre, de una vez de la consulta en las Comunas y los Circuitos Comunales, de una vez esta estructura del partido se incorpora, a la orden de la Comunas como debe ser”, precisó en rueda de prensa del PSUV.

Conformación de los comités

Durante este reciente fin de semana, se llevó a cabo el proceso de conformación de los CBBI mediante voto directo y secreto en asambleas de calle, sin la intervención de alcaldías o gobernaciones.

Un modelo que está orientado a fortalecer el Poder Popular, y la democracia plena y directa.

Cada CBBI, que operará como base para la defensa integral de la nación, estará integrado por un equipo colectivo de alrededor nueve miembros, quienes asumirán el juramento de desarrollar los valores bolivarianos, ejercer el liderazgo político en sus comunidades y recoger las necesidades sociales de las mismas.