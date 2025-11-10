Suscríbete a nuestros canales

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó sobre el pago de la primera quincena de noviembre.

En ese contexto indicaron que se inició el proceso de acreditación en las diversas entidades bancarias.

Informan sobre el pago para el sector educativo

"La dirección de Recursos Humanos informa que inició el proceso de acreditación por parte del Sistema Patria de la primera quincena de noviembre en las diferentes entidades bancarias".

Más temprano, el departamento refirió que el pago habría sido aprobado por parte de la plataforma del Sistema Patria.

De igual modo, en las próximas horas, está previsto que el Ministerio para la Educación (Mppe) deposite pagos al personal administrativo y obrero.

Según el cronograma de pagos mensual, se entregarán uno que corresponde al mes en curso.

El pasado 3 de noviembre, el Mppe asignó a sus trabajadores la segunda porción de la bonificación de fin de año.

La administración pública recibió una bonificación de fin de año mediante el Sistema Patria, la cual fue aprobada tanto por el personal activo como el jubilado.

El Bono Especial de Fin de Año correspondiente a octubre de 2025 se fijó en 3.980 bolívares, lo que equivalía aproximadamente a 19,14 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta entrega coincidió con la llegada del Ingreso contra la Guerra Económica.

