Arranca pago de un nuevo bono a través del Sistema Patria este 10 de noviembre: conozca monto y quiénes lo cobran

Este lunes 10 de noviembre arrancó el pago de un nuevo bono para un sector específico de la población venezolana a través del Sistema Patria.

A través de sus redes, el Canal Patria Digital informó sobre el bono, quiénes lo cobran y cuánto es el monto otorgado.

Arranca bono en Patria

De acuerdo con la información proporcionada, el estipendio que se comenzó a pagar este lunes tiene un monto de 1.248,80 bolívares.

Resalta que se trata del pago de la Beca Universitaria, correspondiente al mes en curso, noviembre de 2025, el cual otorga el Estado y está dirigido a estudiantes universitarios que estén registrados en este programa.

Pasos para cobrar el bono

Iniciar sesión en el Sistema Patria. Acceder a la sección "monedero" y seleccionar "retiro de fondos". Elegir el monedero de origen y especificar el monto y destino. Hacer clic en "continuar" y luego en "aceptar".

Una vez completados estos pasos, el sistema validará la operación como exitosa.

