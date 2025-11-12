En la madrugada: Venezuela activa Comandos de Defensa Integral este 12 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció nuevas acciones de seguridad que se ejecutarán la madrugada de este 12 de noviembre en todo el territorio nacional. La medida se enmarca en la recién promulgada Ley del Comando para la Defensa Integral de Venezuela.

“A partir de este momento, al firmar esta Ley, deben ser activados en la madrugada de hoy todos los Comandos de Defensa Integral, que reúnen a todas las instituciones públicas del Estado venezolano, a la institución militar y a todo el Poder Popular. Al firmar debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instituyan, se estructuren y entren al trabajo para estar preparados (…) Así que procedo a firmar y a ponerle el ejecútese a la ley de la creación de los comandos de defensa integral a nivel nacional”, expresó desde el Salón Perú del Palacio de Miraflores en Caracas.

¿Qué implica el despliegue de los Comandos de Defensa Integral?

Maduro indicó que la firma de la Ley del Comando para la Defensa Integral de Venezuela es un acto que marca el desarrollo de “nuestra propia doctrina, de nuestro concepto de desarrollo integral para la preservación de la paz, de distintas formas de lucha, que un país debe optar por hacer respetar sus derechos ante las 14 semanas de locura imperial, en esta guerra psicológica permanente y fallida”.

“Si nos tocara como República, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estaremos listos para ganar, para triunfar por el camino del patriotismo y la valentía”, puntualizó.

