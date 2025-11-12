Cifras del sector comercio en Venezuela: ¿Cuál es la moneda más usada para pagar en supermercados?

Suscríbete a nuestros canales

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este martes un balance económico en el que mostró avance en el sector comercio del país.

Los datos, correspondientes al tercer trimestre de 2025, señalan un notable desempeño en la economía, la creación de nuevas empresas y el uso de la moneda nacional, así lo destacó Rodríguez durante su intervención en el evento "Radiografía del Retail a la Venezolana», celebrado en Caracas.

La actividad comercial ha fortalecido su peso dentro de la economía nacional. Rodríguez destacó que, al cierre del tercer trimestre de 2025, el sector había alcanzado una participación de casi el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), reseñó BancayNegocios

La vicepresidenta precisó que el crecimiento económico ha estado directamente relacionado con la recaudación fiscal, la cual experimentó una subida importante. Rodríguez reportó que la recaudación tributaria se ubicó en un 13.5%.

Reportan aumento en la cantidad de establecimientos

El dinamismo del sector se tradujo en un incremento del 49% en el registro de nuevas marcas. El número de marcas registradas pasó de 12.043 el año anterior (2024) a 18.099 en el tercer trimestre de este año (2025).

El aumento también se reflejó en el registro de establecimientos, con los comercios inscritos creciendo un 130%. La cifra se movió de 19.283 en 2024 a 44.331 en 2025. Este auge empresarial es asociado a la creación de cerca de 650 mil empleos a nivel nacional.

Aumento de transacciones en bolívares

Durante su intervención en el evento "Radiografía del Retail a la Venezolana», celebrado en Caracas, Rodríguez resaltó el rol del sector supermercados en la defensa del bolívar y la adopción de pagos electrónicos.

La vicepresidenta indicó que el 97% de las transacciones efectuadas en los supermercados se realiza utilizando bolívares. Además, el 90% de los pagos en estos comercios se lleva a cabo por vía electrónica, lo que, según la funcionaria, sitúa al país a la cabeza de la bancarización regional.

Sobre el alcance del sistema financiero, afirmó que el 93% de la población está bancarizada, y destacó además que el sector de supermercados es "un espacio extraordinario para la defensa de la moneda nacional y para que siga circulando el bolívar".

