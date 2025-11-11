Aumenta la matrícula de estudiantes en estas dos carreras universitarias en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Las carreras universitarias del sector agropecuario, como Agronomía y Veterinaria, están experimentando un incremento en su matrícula, una señal positiva en medio de los desafíos que enfrentan las casas de estudio.

El exdecano de Agronomía de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Nerio Naranjo, señaló que el aumento ha sido moderado, y explcó el motivo de estos aumentos.

En declaraciones ofrecidas a BancayNegocios, Naranjo atribuyó este repunte a la resiliencia de la agricultura y la ganadería en el país. El exdecano resaltó la capacidad de estos rubros para mantenerse y expandirse, incluso en contextos difíciles.

"Son sectores ganadores y de punta y que han tenido la capacidad y la resiliencia no solo de mantenerse sino de crecer. Son sectores líderes en productividad y precio y eso atrae las voluntades y disposiciones del sector estudiantil"; apuntó.

Desafíos en la recuperación académica

A pesar del creciente interés estudiantil, las facultades de Agronomía están inmersas en un proceso de lenta recuperación. Naranjo señaló que esta etapa se ve afectada por dos factores principales: las limitaciones de presupuesto y la dificultad para incorporar personal docente y técnico cualificado. Este último punto es consecuencia directa de la emigración de profesionales venezolanos.

Pese a ello, el profesor Naranjo afirmó que las instituciones universitarias están enfocadas en el crecimiento y mirando el futuro con optimismo. Destacó la importancia de alinear la formación académica con las necesidades del sector productivo.

Según Naranjo, los recintos universitarios se encuentran "en una etapa de crecimiento que apunta con optimismo al futuro y dentro de ello está el hecho de vincular la universidad agrícola a las vocaciones de estudio".

