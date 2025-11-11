Aprueban nueva Ley de Comandos de Defensa Integral en Venezuela: ¿En qué consiste?

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, la Ley de Comandos de Defensa Integral en Venezuela con el fin de fortalecer la preparación militar ante el despliegue militar de Estados Unidos (EEUU) en el Caribe.

Esta nueva ley, conformada por 21 artículos, establece las líneas de acción estratégicas de los comandos como instancias de planificación, coordinación y ejecución de los órganos de dirección para proteger a los ciudadanos.

Venezuela enfrenta “la peor amenaza” en más de un siglo, indicó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acusando a EEUU de intentar un cambio de régimen para “apropiarse de recursos naturales como petróleo, oro y minerales preciosos”.

Más detalles de la ley

De acuerdo con la AN, entre los artículos más resaltantes están 16, donde se establece que “la Presidenta o Presidente de la República, en su carácter de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ordenará la conformación, supervisión y control de los órganos de dirección de defensa integral en los diferentes niveles territoriales, conforme a los previsto en esta ley”.

Mientras que en la organización interna, el artículo 17 dispone que los órganos de dirección de defensa integral estarán estructurados por comités de trabajo, para articular y servir como apoyo técnico en la elaboración y ejecución de planes en los distintos ámbitos relacionados a la seguridad del país.