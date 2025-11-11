Europa elige Venezuela: operadora Rainbow Tour conecta a Polonia con seis regiones

Suscríbete a nuestros canales

La operadora turística polaca Rainbow Tour inició una nueva operación que conecta la ciudad de Katowice, Polonia, con la Isla de Margarita, Venezuela.

Los vuelos, que llegan con una frecuencia semanal hasta marzo, transportan a 280 turistas polacos, reveló la ministra para el Turismo Leticia Gómez, refiere una NDP.

Europa elige Venezuela

La titular de la cartera turística explicó que en esta nueva experiencia los viajeros disfrutarán y explorarán circuitos de rutas en Punto Fijo, Coro, Morrocoy, Puerto Cabello, Valencia, Maracay y Caracas, para luego regresar a Nueva Esparta.

“Este es el nuevo corredor turístico entre Carabobo y Falcón, que se suma a los visitados en las temporadas anteriores”, indicó Gómez.

Hasta este 2025, un total de 20 mil 703 turistas de este país europeo visitaron la entidad neospartana, y destinos como Delta del Orinoco, Valencia, Mérida, Apure y la capital del país, a través de una conexión comercial con Varsovia.

Esta importante iniciativa de turismo receptivo forma parte del plan estratégico que promueve el Gobierno Nacional y que ejecuta el Ministerio para el Turismo, para dar a conocer otros escenarios en el territorio nacional.

