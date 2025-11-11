Gobierno de Venezuela despliega equipos aéreos y navales en el Plan de Defensa Integral: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 11 de noviembre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) anunció el despliegue masivo de una fase superior del Plan Independencia 200.

A través de un comunicado se dieron a conocer los detalles de la jornada que arrancó a las 4:00 de la mañana.

Gobierno de Venezuela despliega equipos aéreos y navales

En el escrito se señala que la acción ordenada por el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, busca la "Puesta en Completo Apresto Operacional" para enfrentar las "amenazas imperiales" y asegurar la defensa integral de la Nación.

En ese contexto, la misiva firmada por el general en jefe Vladimir Padrino López confirma la movilización masiva de medios terrestres, aéreos, navales y misilísticos.

El despliegue incluye a todos los componentes de la FANB, Milicia Bolivariana, Órganos de Seguridad Ciudadana y los Comandos para la Defensa Integral (ODDI) en todo el territorio nacional.

¿Qué implica el “Apresto Operacional” de la FANB?

La "Puesta en Completo Apresto Operacional" significa la máxima preparación de las Fuerzas Armadas para el combate. Este estado exige que todos los sistemas de armas, unidades y personal estén listos para entrar en acción en el menor tiempo posible. El despliegue incluye específicamente:

Medios de combate: Movilización de unidades militares de tierra, aire y mar, así como de sistemas de misiles bolivarianos.

Comando y control: La nueva fase del Plan Independencia 200 busca la optimización del Comando, Control y Comunicaciones (C3) de la FANB, garantizando una perfecta fusión entre la fuerza militar y el poder popular en la misión de defensa.

