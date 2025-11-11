Supermercados vs comercios informales: ¿Dónde es más barato comprar comida en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

Dos opciones prevalecen entre los venezolanos a la hora de hacer mercado. Algunos optan por comprar en comercios informales (abastos - bodegas), mientras otros acuden a cadenas de supermercados. La pregunta constante es: ¿Dónde es más económico comprar productos de la cesta básica actualmente?

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, ofreció este 10 de noviembre, un balance sobre la situación actual de este sector comercial, en el que informó que registraron un crecimiento del 7% entre enero y septiembre de 2025.

Contrario a lo que generalmente los clientes creen, Atencio sostiene que los precios en las cadenas de supermercados resultan 10 % más bajos que en la economía informal, gracias a que estos cumplen a cabalidad el uso de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En cifras

Ansa reveló que, los clientes ahora entran en promedio dos o tres veces por semana al supermercado con compras que rondan entre 8 y 23 dólares, según el tamaño del local y el poder adquisitivo.

En una tienda de 200 metros cuadrados ubicada en zonas populares, el promedio apenas supera los 8 dólares por compra. Mientras, un establecimiento mediano de mil metros en sectores de clase media alcanza los 18 dólares por cliente. Los locales grandes en urbanizaciones de mayor ingreso cierran por encima de los 23 dólares por recibo.

Sobre el uso de billeteras virtuales, Atencio detalló que tres cadenas importantes ya aceptan criptomonedas en sus cajas. “Los activos digitales dejaron de ser el futuro para convertirse en el presente”, aseguró, agregando que para marzo de 2026 prevén que al menos el 10 % de las transacciones podría moverse en monedas digitales.

Asimismo, explicó que actualmente el 97 de las transacciones en los supermercados son en bolívares, mientras que el otro 3% es en divisas. Además, destacó que el 90% de los productos ofertados son de producción nacional.

"Actualmente tenemos un índice de abastecimiento de un 98%", finalizó.

