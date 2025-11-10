Tienda de ropa baja el monto de compra mínima con Cashea: conoce aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de tiendas de ropa Balú, con 19 sucursales en todo el país, es uno de los 7 mil comercios afiliados a la App de compras a cuotas Cashea.

A través de las redes sociales, se conoció que tiendas Balú bajó la compra mínima con Cashea a $10. Así lo informó el creador de contenido @robecolby.

Al momento de la compra deberás pagar el 40% de inicial y el resto en tres cuotas.

Balú cuenta con sedes en Caracas, Los Teques, Valencia, Barquisimeto, Bolívar, Maracaibo, Margarita, San Cristóbal y Maracay.

En Caracas, Balú tiene presencia en Sambil Chacao, La Candelaria, Sábana Grande, El Recreo, C.C. Propatria, C.C. Lido, Tolón, Líder, Millenium y Chacaíto.

