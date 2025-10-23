Economía

¿Cuáles son los comercios que ofrecen baja inicial con Cashea? Aquí los detalles

La empresa explica que los pasos a seguir

Por Selene Rivera
Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 08:00 pm
¿Cuáles son los comercios que ofrecen baja inicial con Cashea? Aquí los detalles
Foto: Referencial

La empresa de compra en cuotas Cashea, anunció en sus redes cuáles son los comercios aliados que ofrecen bajas iniciales de pago con la aplicación.

A través de su cuenta en Instagram, Cashea difundió cómo acceder a los comercios aliados usando la aplicación móvil.

¿Cuáles son los comercios que ofrecen baja inicial?

De acuerdo con Cashea, para acceder a las tiendas aliadas de la empresa que ofrecen iniciales de pago bajas debe seguir una serie de pasos.

En este sentido, explica que los pasos a seguir son los siguientes:

  • Ingresar a la aplicación móvil
  • Seleccionar la sección del Club Cashea Más

A continuación, verá un carrusel con todos los aliados disponibles que ofrecen iniciales bajas.

 

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
México
Florida
Miércoles 22 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América