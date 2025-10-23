¿Cuáles son los comercios que ofrecen baja inicial con Cashea? Aquí los detalles

La empresa de compra en cuotas Cashea, anunció en sus redes cuáles son los comercios aliados que ofrecen bajas iniciales de pago con la aplicación.
A través de su cuenta en Instagram, Cashea difundió cómo acceder a los comercios aliados usando la aplicación móvil.
¿Cuáles son los comercios que ofrecen baja inicial?
De acuerdo con Cashea, para acceder a las tiendas aliadas de la empresa que ofrecen iniciales de pago bajas debe seguir una serie de pasos.
En este sentido, explica que los pasos a seguir son los siguientes:
- Ingresar a la aplicación móvil
- Seleccionar la sección del Club Cashea Más
A continuación, verá un carrusel con todos los aliados disponibles que ofrecen iniciales bajas.
