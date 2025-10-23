¿Cuáles son los comercios que ofrecen baja inicial con Cashea? Aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de compra en cuotas Cashea, anunció en sus redes cuáles son los comercios aliados que ofrecen bajas iniciales de pago con la aplicación.

A través de su cuenta en Instagram, Cashea difundió cómo acceder a los comercios aliados usando la aplicación móvil.

¿Cuáles son los comercios que ofrecen baja inicial?

De acuerdo con Cashea, para acceder a las tiendas aliadas de la empresa que ofrecen iniciales de pago bajas debe seguir una serie de pasos.

En este sentido, explica que los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar a la aplicación móvil

Seleccionar la sección del Club Cashea Más

A continuación, verá un carrusel con todos los aliados disponibles que ofrecen iniciales bajas.

