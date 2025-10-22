El Saime habilita nueva oficina: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) habilitó una oficina.

De acuerdo con el reporte oficial del Saime, el espacio está ubicado en San Antonio del Táchira, específicamente en la frontera de Venezuela con Colombia.

El Saime habilita nueva oficina

Esta oficina prestará todos los servicios en materia de identificación, migración y extranjería, contando con tres puntos de captación, para ofrecer la atención y el servicio a los usuarios, agrega el reporte de NDP.



La actividad de apertura estuvo a cargo del Director de Regiones Juan Pablo Castellanos, el padrino del estado, el Coordinador de Seguridad Integral Comisario Jhony Ojeda, así como también del Coordinador regional William Contreras y demás representantes de la Casa de la Identificación.



Castellanos destacó que esta es una oficina integral, la cual tendrá los servicios de identificación, migración y extranjería, con el objetivo de prestar un servicio digno a toda la población tachirense y los ciudadanos extranjeros que hacen vida en este estado fronterizo.

¿Qué trámites pueden realizar los extranjeros en el Saime?

Prórroga de residente (5 años)

Prórroga de turista

Cambio de condición

Recuento

Prórroga de Transeúnte Familiar Laboral (TR - L por 1 año)

L por 1 año) Prórroga de transeúnte (por 1 año)

Prórroga de Transeúnte Familiar Laboral (TR-FL por 1 año).

